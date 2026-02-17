Se refuerza la Mesa de Paz con la incorporación del vicealmirante Daniel Escobedo: Delfina Gómez

-Mandataria mexiquense revisa avances en materia de seguridad y coordina acciones de la estrategia implementada entre los tres órdenes de gobierno.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz, encuentro en el que participó por primera vez el vicealmirante Daniel Escobedo, recientemente designado comandante de la Región Naval Central de la Secretaría de Marina, como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad coordinada entre los tres órdenes de gobierno.



“Este lunes encabecé la Mesa de Paz, en el Palacio de Gobierno, donde cada día nos reunimos para revisar avances en materia de seguridad y coordinar acciones que nos permitan asegurar un #Edoméx con paz para todas y todos.



Hoy estuvo con nosotros el vicealmirante Daniel Escobedo, nuevo comandante de la Región Naval Central. Agradecemos siempre el acompañamiento de las y los integrantes de las Fuerzas Armadas en estas reuniones”, dijo la mandataria mexiquense en redes sociales.



El vicealmirante tomó protesta el pasado 16 de enero, en el marco de la reestructura institucional de la Armada de México. Con amplia experiencia en conducción de operaciones navales, gestión de recursos y coordinación interinstitucional, ha ocupado cargos estratégicos como Subjefe Operativo del Estado Mayor General de la Armada, Comandante de Región, Zona y Sector Naval, así como Director de Control y Ejercicio Presupuestario.



A la Mesa de Paz número 28 asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; así como representantes de la Defensa, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.