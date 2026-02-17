Invita GEM a participar en el 1er Simulacro Regional por Sismo 2026 en Edoméx y CDMX

-El miércoles 18 sonarán los altavoces del Estado de México y se activará el alertamiento por telefonía celular.

-Con este primer simulacro regional, la entidad mexiquense participará en tres ejercicios durante el 2026.

El Gobierno del Estado de México invita a la población a participar activamente en el Primer Simulacro Regional por Sismo 2026, que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas, en conjunto con la Ciudad de México y la Coordinación Nacional de Protección Civil.



Este ejercicio permitirá reforzar la cultura de la prevención y evaluar la capacidad de respuesta ante un escenario hipotético de sismo de magnitud 7.2, con epicentro cercano a Pinotepa Nacional, Oaxaca.



Durante el ensayo se activará la alerta sísmica a través de telefonía celular y altavoces ubicados en la zona del Estado de México y la Ciudad de México.



Se invita a la ciudadanía, instituciones públicas, empresas y organizaciones sociales a registrar sus inmuebles en la plataforma oficial del simulacro: www.atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026.



Asimismo, durante 2026 se realizarán dos simulacros más de carácter nacional: el miércoles 6 de mayo y el sábado 19 de septiembre, ambos a las 11:00 horas, con el propósito de fortalecer la preparación ante emergencias en todo el país.



Bajo el liderazgo de la maestra Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México continúa con el impulso de acciones preventivas que permitan a la población estar mejor preparada ante eventos sísmicos.