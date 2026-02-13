“Operación Restitución” combate el despojo y protege los bienes en Edoméx

-Se han asegurado 1,563 inmuebles relacionados con este delito; las propiedades se ubican en 64 municipios.

La estrategia de seguridad que lidera la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tiene entre sus prioridades la protección de las posesiones más sentidas y valoradas por las familias mexiquenses, como son la vivienda y predios.



Bajo esta premisa, mediante la “Operación Restitución”, desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y otras instancias de seguridad pública, del mes de abril de 2025, cuando se puso en marcha estas acciones, a la fecha, se ha logrado el aseguramiento de mil 563 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad, en 64 municipios mexiquenses.



De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la Mesa de Paz, dicha Operación ha permitido la restitución a sus dueños de 895 inmuebles, luego de haber acreditado legítimamente su propiedad.



En “Restitución” participan de manera coordinada la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), y policías municipales.