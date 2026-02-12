72.5% de los mexicanos piden cambios en el INE

-Solo el 24.7% de los encuestados identifica a la consejera presidenta del INE.

De acuerdo con una encuesta interna del Instituto Nacional Electoral (INE), realizada en diciembre pasado por la consultoría Parámetro Investigación, el 72.5% de la población ve muy necesaria o necesaria una reforma que cambie la estructura y las funciones del órgano electoral.



Esta encuesta indica que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con una reforma electoral, en especial con aquella que modifique las funciones del organismo.



“La mayor parte de los ciudadanos considera que es muy necesaria una reforma que cambie la estructura del INE”, señala la casa encuestadora, pues 42.8% lo consideraron muy necesario y 29.7%, necesario, mientras que 19.5% señalaron que no se requiere una reforma electoral y 8% respondió no saber.



Otro dato señala que solo dos de cada 10 mexicanos identifican a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, es decir, que la mayoría de los ciudadanos desconocen quién dirige a la autoridad electoral.



Solo el 24.7% de los encuestados identifica a la consejera presidenta del INE. Esta cifra sugiere que el perfil público de la titular es significativamente menor al de la propia institución, lo que evidencia una brecha de reconocimiento entre el organismo y su liderazgo.



El 57.6% de los encuestados respondió no saber quién es la presidenta del Instituto Nacional Electoral y el 17.7% no supo qué responder.



Los datos muestran un contraste, debido a que 86.5% de los participantes de la encuesta tienen conocimiento de que el INE es el encargado de organizar elecciones en México.