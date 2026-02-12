Se retiran 88 chelerías de la vía pública y se verifican 155 negocios en Iztacalco

-De dichas verificaciones a establecimientos con reporte de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, 98 han sido suspendidos y 10 clausurados por no cumplir con la ley

La Alcaldía Iztacalco, a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Policía Auxiliar y en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), han llevado a cabo 155 visitas de verificación a establecimientos con reporte de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, donde 98 establecimientos fueron suspendidos y 10 clausurados por incumplir la normativa vigente.



Las visitas fueron ejecutadas por el INVEA, instancia responsable de estos procedimientos conforme a la ley. Las labores de verificación contaron además con el acompañamiento de la Policía Auxiliar, con el objetivo de brindar seguridad durante los operativos y asegurar que se cumple el proceso.



Asimismo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y salvaguardar el orden público, se han llevado 269 visitas de verificación a establecimientos mercantiles, durante la actual administración de la alcaldesa Lourdes Paz Reyes.



Con el objetivo de garantizar que las actividades comerciales que se desarrollan en la vía pública se realicen de manera legal, la Alcaldía Iztacalco también ha implementado operativos para inhibir la venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos. En el periodo comprendido de octubre de 2024 a enero de 2026, se han realizado 30 operativos, mediante los cuales se retiraron 88 chelerías en diversas colonias de la demarcación.



Estos operativos han contado con la participación de personal de la Dirección de Gobierno, la Unidad Departamental de Vía Pública y la Policía Auxiliar de la Alcaldía Iztacalco, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional.



Todas estas estrategias buscan fortalecer las estrategias de verificación y supervisión para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente, con ello se previenen conductas que alteren el orden público y promover entornos seguros y regulados, reafirmando el compromiso con el bienestar y la convivencia de las vecinas y los vecinos de la demarcación.