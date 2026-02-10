A través del arte y la cultura impulsa el IRS procesos de transformación personal

-Cada participante elaboró un lienzo individual que posteriormente fue unido mediante costura.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), a través de la Dirección General del Instituto de Reinserción Social (IRS), en colaboración con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el artista Pablo Merchante, inauguró la muestra artística “El verde que llevas dentro”, impartida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.



La exposición se presentó en Blanco Castelar, ACERT Galería Itinerante, donde se exhibió la obra colectiva conformada por más de 80 lienzos elaborados por mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, quienes participaron en un proceso creativo guiado por el artista Pablo Merchante.



La pieza es resultado del taller “El verde que llevas dentro”, impulsado por el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México y el artista Pablo Merchante, y dirigido a más de 60 mujeres privadas de la libertad. El taller se desarrolló en sesiones de tres horas, en las que se trabajaron ejercicios de introspección, identidad y resignificación personal.



Cada participante elaboró un lienzo individual que posteriormente fue unido mediante costura, conformando una obra colectiva que simboliza la reconstrucción del tejido social a partir de historias diversas que se reconocen y se entrelazan.



Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer un modelo integral de reinserción social con enfoque humano, preventivo y restaurativo, en el que el arte y la cultura funcionan como herramientas para la reflexión, la dignificación y la transformación personal.



Al evento asistieron la directora General del Instituto de Reinserción Social, doctora Cinthia Guadarrama; el artista Pablo Machado; el director Ejecutivo de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad, maestro Emanuel Yuriko; el director Ejecutivo de Asuntos Penitenciarios, doctor Óscar León Castillo, y Letma Elvira, directora de ACERT.



Durante su intervención, la doctora Cinthia Guadarrama destacó que las mujeres en reclusión manifestaron su agradecimiento por un proyecto pensado desde la seguridad y la sensibilidad humana, subrayando que la reinserción social no comienza afuera, sino desde el interior de las personas.



Señaló que este tipo de actividades permiten comprender que la libertad no es únicamente física, sino también mental y emocional, y que representan un puente hacia una reinserción social real y sostenible.



Por su parte, el artista Pablo Machado expresó que el taller inició a partir de la importancia del color, eligiendo el verde como eje central por su carga simbólica de vida, esperanza y transformación.



Este tipo de acciones forman parte de la estrategia institucional del Instituto de Reinserción Social, que reconoce que la reinserción no inicia al recuperar la libertad, sino cuando se generan espacios reales de reflexión, reconstrucción personal y fortalecimiento del tejido social.