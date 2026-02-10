Clara Brugada obtiene un 63% de aprobación en CDMX

-La corrupción es uno de los principales problemas dentro de su administración.

La aprobación ciudadana para la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, registró 63% en enero, de acuerdo con una encuesta realizada en la capital del país.



Mientras que el 35% de las personas dijo desaprobar la gestión de la morenista al frente del gobierno capitalino.



La percepción de que la inseguridad pública es el principal problema que aqueja a la ciudad creció de 60 a 79 por ciento entre noviembre y enero, un salto de 19 puntos.



La jefa de Gobierno hizo mención a la necesidad de un pacto con los medios de comunicación para tratar de reducir la percepción de inseguridad.



El 55% de las personas consultadas afirma que la seguridad pública en la ciudad ha mejorado, pero el 40% afirma que ha empeorado.



El desempeño del gobierno capitalino en ese rubro divide opiniones: 43% evalúa favorablemente la manera en que Brugada y su gobierno están tratando el asunto de la inseguridad, mientras que 47% lo evalúa desfavorablemente.



Entre lo más negativo del desempeño de gobierno está el manejo de la corrupción, que obtuvo 11% de opiniones buenas y 84% de opiniones malas. El abasto de agua también dividió opiniones, con 47% de opinión positiva y 51% negativa.



Otros rubros medidos en la encuesta arrojan cifras más favorables para el gobierno de Brugada: en transporte público, el porcentaje favorable fue de 51% y el desfavorable, 33%; el Sistema Colectivo Metro obtuvo 60% de opinión positiva, 16 puntos más que en noviembre, y 23% de evaluaciones negativas.



La economía también arroja un balance positivo, con 61 y 32 por ciento de evaluaciones favorables y desfavorables, respectivamente.



Y lo más favorable es el manejo de los apoyos sociales, que registró en enero 79 por ciento de opinión buena o muy buena, frente a 15 por ciento de opinión mala o muy mala.