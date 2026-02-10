Solicita alcaldía Miguel Hidalgo reclasificación de 14 vialidades

-Piden que se reclasifiquen estas vías y se conviertan de calles secundarias a vías primarias

La alcaldía Miguel Hidalgo informó que solicitará al Gobierno de la Ciudad de México la reclasificación de 14 vialidades de la demarcación para que pasen de calles secundarias a vías primarias.



Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que el objetivo es que el mantenimiento lo realice el Gobierno central ya que se trata de arterias con naturaleza de avenidas primarias, en donde circulan diariamente miles de vehículos.



Se trata de las vialidades Arquímedes, Lago Omega, Salvador Díaz Mirón, Lago Alberto, Bahía de Santa Bárbara, Leibitz, Avenida Jalisco, Ingenieros Militares, San Bartolo Naucalpan, Lago Chiem, Lago Hielmar, Avenida Chapultepec, General Pedro Antonio de los Santos y Avenida Horacio.



Estas vialidades han funcionado como avenidas que conectan con otras vialidades más grandes y se ubican en colonias con gran flujo de personas y vehículos como San Miguel Chapultepec, Polanco, Tacubaya, Anáhuac, Anzures, entre otras.



Tabe indicó que enviará un documento a la Secretaría de Obras y Servicios solicitando el cambio de clasificación o, en su defecto, los recursos presupuestales para aplicar el mantenimiento de estas vialidades.



Y recordó que los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo pagan unos 5400 millones de pesos anuales por concepto de impuesto predial, pero la demarcación sólo recibe menos de 3400 millones de pesos de presupuesto anual.



Nosotros no tendríamos inconveniente en que nos transfirieran todas las vialidades primarias, si también nos transfirieran los recursos para el mantenimiento. Lo mínimo que pedimos es que el predial de Miguel Hidalgo se quede en Miguel Hidalgo, en ningún municipio del país pasa que el presupuesto del municipio es inferior a los recursos que pagan los habitantes por el predial.