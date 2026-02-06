Se pone en marcha nueva ruta Quetzalcóatl del Metrobús: Clara Brugada

-Se busca con esto fortalecer la electromovilidad en la capital.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la puesta en marcha de la nueva ruta Quetzalcóatl, del Metrobús Línea 4, que llegará de la Glorieta de Amajac (antes Glorieta de Colón) a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte del fortalecimiento de la estrategia de electromovilidad de la capital.



Brugada Molina refirió que esta nueva ruta va a jugar una importante función artística en la Ciudad de México; además de ser un transporte moderno, eficiente y sustentable que va a llegar del AICM y atravesará sitios importantes como la Terminal de Autobuses del Oriente (TAPO), el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y que llegará a Buenavista.



La mandataria capitalina destacó que diariamente el sistema Metrobús transporta a cerca de 2 millones de habitantes, con lo cual se posiciona como uno de los sistemas más importantes de movilidad en la capital, por lo que refrendó el compromiso de su administración para continuar fortaleciendo.



En este sentido, reconoció el apoyo de concesionarios, quienes realizaron una inversión de 112 millones de pesos para la adquisición de estas 19 nuevas unidades, sector con el que su gobierno ha consolidado una importante alianza para garantizar que este transporte cuente con unidades eléctricas.



Destacó que se emprenderán un conjunto de propuestas de electromovilidad rumbo al Mundial de Futbol, pues subrayó que el evento deportivo sirve para acelerar las obras y acciones para la ciudad, misma que perdurará en beneficio de la población.



Entre estos proyectos se encontrarán las unidades del Centrobús que va a recorrer el Centro Histórico; la llegada de las nuevas unidades del Tren Ligero para mejorar la movilidad de Taxqueña a Xochimilco; además de la modernización de la nueva ruta eléctrica de Metro Chapultepec al CETRAM Universidad.



Asimismo, informó que el mejor legado que se puede dejar en la Ciudad de México es transformar la movilidad y llevarla a la sustentabilidad, por lo que aseguró que en 2025 y 2026 la mayor parte de los recursos de infraestructura estarán destinados a este rubro con el objetivo de garantizar que la población tenga el mejor transporte y que la capital siga siendo ejemplo.



El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que con la puesta en circulación de 19 autobuses eléctricos, la Línea 4 del Metrobús completa un total de 124 unidades, de las cuales 74 son eléctricas, lo que representa un avance significativo en materia de electromovilidad.



En tanto, la directora general del Metrobús, Rosario Castro Escorcia, informó que con la ampliación de la Línea 4 se recorrerán 29 kilómetros desde la estación Amajac, ubicada sobre Paseo de la Reforma, hasta las terminales 1 y 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México.



En el arranque de la nueva ruta, también estuvieron presentes el director general de Sunwin México, José Ramón Abraham Matuk y el director general del Grupo CISA, Jesús Padilla Zenteno, así como el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Maximino Galindo Marín, entre otros.



La ruta de la Línea 4 del Metrobús conectará la Glorieta de Amajac, en Reforma, con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y suma 19 autobuses eléctricos nuevos Sus unidades, cuya inversión fue de 112 millones de pesos, atravesarán puntos estratégicos como la Terminal de Autobuses TAPO, el Centro Histórico, avenida Paseo de la Reforma y Buenavista, mejorando la conectividad turística, laboral y comercial La ampliación contempla 29 kilómetros de recorrido con autobuses que miden 8.5 metros, capacidad para 70 pasajeros, baterías de 350 kWh, vida útil estimada de 15 años, videovigilancia y sistema de cobro a bordo