En 2025 se logró reducir la deuda de Pemex un 20%: Luz Elena González

-La titular de Sener destacó que por primera vez en 2025 se redujo en 20% la deuda total de Pemex.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que hace 10 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) era la petrolera más endeudada del mundo.



Pero desde 2025 se logró el fortalecimiento financiero de esta empresa que se capitalizó para hacer frente a todas las obligaciones financieras y al pago de proveedores.



“Ese es un resultado que no se había visto en años y que además es reconocido a nivel internacional. Las tres principales calificadoras internacionales, Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, han mejorado ya la calificación crediticia de Pemex”, declaró.



Enfatizó que la estrategia de trabajo conjunto que se ha hecho con Hacienda y con Pemex está dando resultados, ya que se logró estabilizar la producción de petróleo, y ahora se tiene ya la producción necesaria para poder surtir de crudo en nuestras refinerías.