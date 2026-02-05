Gaby Osorio presenta resultados tras 12 días de intervención integral

-Se retiraron 41 toneladas de basura, 50.7 de cascajo y 68 neumáticos; 30 luminarias fueron colocadas o reparadas.

Doce días después del arranque de Nuestra Colonia Se Transforma en la colonia Isidro Fabela, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, volvió a recorrer la zona para presentar ante vecinas y vecinos el balance de acciones realizadas por su gabinete, en un ejercicio público de rendición de cuentas que forma parte del modelo de intervención territorial.



Nuestra Colonia se Transforma es una estrategia de intervención integral que concentra durante varias semanas la presencia operativa de distintas áreas de la alcaldía en una colonia específica, con el objetivo de atender de manera simultánea problemáticas de seguridad, servicios urbanos, obras, bienestar social y desarrollo económico, además de levantar solicitudes vecinales y darles seguimiento puntual.



Acompañada por las y los directores generales, la alcaldesa desglosó resultados por área y dio continuidad a las peticiones recabadas durante la primera jornada. El informe incluyó avances en limpieza, infraestructura, atención social, ordenamiento y fortalecimiento comunitario.



Las labores de recuperación del espacio público dejaron cifras relevantes: se levantaron 41 toneladas de basura, 50.735 toneladas de cascajo y se retiraron 68 neumáticos. También se colocaron y repararon 30 luminarias, se sustituyeron cuatro postes, se realizaron 233 podas y 1,138 metros cuadrados de balizamiento. De manera complementaria, se desazolvaron 20 rejillas y se rehabilitaron 19 metros cuadrados de banquetas.



En infraestructura hidráulica se reportó la reconstrucción y reposición de seis rejillas, la reparación de dos fugas en puntos estratégicos de la colonia y un avance del 70 por ciento en trabajos de desazolve, además del seguimiento a obras de drenaje en calles 1.ª, 2ª, 3ª y 8ª Oriente, y una obra de preinversión en 4.ª Poniente.



La intervención social alcanzó aproximadamente 350 servicios directos, entre orientación médica, toma de presión y glucosa, atención odontológica, pruebas de VIH, sífilis y hepatitis, registro para mastografías, orientación nutricional y entrega de medicamentos. Se sumaron acciones de bienestar animal y atención psicoemocional mediante el programa CIELO.



En el ámbito económico se visitaron 62 unidades económicas y se empadronaron 11 negocios locales con distintos apoyos . Asimismo, se realizó el censo de talleres mecánicos y se apercibieron nueve vehículos como parte del ordenamiento del espacio público.



La jornada incluyó la realización de la Mesa Itinerante de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz, reforzando la coordinación con instancias de los tres niveles de gobierno y dando seguimiento a los planteamientos vecinales en materia de seguridad.



Ante la comunidad, Gaby Osorio reiteró que el programa contempla retornos periódicos para informar avances, atender pendientes y definir compromisos de mediano plazo, consolidando un esquema de trabajo territorial con resultados medibles y rendición de cuentas directa frente a la ciudadanía.