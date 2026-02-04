Avanza el peso mexicano y termina en 17.25 unidades por dólar

-Los mercados buscan señales sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos.

El peso mexicano se apreció contra el dólar por segunda jornada consecutiva. La divisa local avanzó en un mercado atento al cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que suspendió la publicación de cifras laborales clave para la Reserva Federal.



El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2599 unidades por dólar. Contra un precio referencia de LSEG ayer de 17.3927, sin dato oficial del Banco de México (Banxico) por feriado, esto dejó un avance para el peso de 13.28 centavos o 0.76 por ciento.



El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4096 unidades y un nivel mínimo de 17.2062. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, retrocedía 0.18% hasta 97.43 unidades.



Esperamos que la recuperación (del peso mexicano) prevalezca, luego de fallar en superar la resistencia ubicada en 17.45. En este sentido, el próximo nivel de soporte que podría enfrenar está ubicado en 17.28. Sugerimos mantener posiciones, dijo Banorte en una nota.



La Cámara de Representantes logró avanzar un proyecto de ley de gasto para acabar con el cierre parcial del gobierno. La legislación financia agencias gubernamentales hasta octubre, pero los demócratas la han buscado detener en medio de discusiones por la ley de migración.



En la agenda de indicadores de esta semana destacan los reportes laborales clave de Estados Unidos, entre ellos el de nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, fundamentales para la política monetaria. El informe JOLTS de ofertas laborales de hoy fue pospuesto.



Los mercados buscan señales sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos, ante la posibilidad de un ritmo más lento de recortes este año. Los futuros de la tasa, seguidos por la herramienta FedWatch de CME, muestra proyecciones de 2 recortes este año.



El gobernador de la Fed Stephen Miran declaró en una entrevista que sigue defendiendo un agresivo recorte de tasas. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmó por su parte, que los recortes han generado salud en el empleo.



En el aspecto local, los operadores se preparan para la primera decisión de política monetaria del Banxico. Se espera que mantenga la tasa sin cambios en el primer trimestre, aunque en su comunicado anterior dejó abierta la puerta a hacer ajustes adicionales más adelante.



El gobierno anunció un plan de inversión en infraestructura para 2026-2030 por un monto de 5.6 billones de pesos, con una participación público-privada. La inversión se ejecutará en ocho sectores estratégicos como energía, trenes y puertos.