LA 4T SUBE PRESUPUESTO MILITAR Y RECORTA EL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Durante el 2020, la “Cuarta Transformación” hizo que el gasto militar llegará a su máximo histórico y, en contraparte, el destinado a la seguridad pública tuvo su nivel más bajo en los últimos 12 años. De acuerdo a un análisis del Índice de Paz México, el año pasado también disminuyeron los recursos destinados al sistema judicial, tendencia que ya preocupa al Instituto para la Economía y la Paz (IEP) que elabora dicho reporte. En el análisis de referencia, se establece que el gasto en las Fuerzas Armadas es actualmente de 140 mil millones de pesos, el nivel más alto registrado. En tal sentido, expone que los mayores niveles de gasto coinciden con el mayor uso del ejército para combatir los crímenes de la delincuencia organizada. “México gastó el 0.73 por ciento de su PIB en el sistema judicial y la seguridad pública en 2020, menos de la mitad del promedio de la OCDE”, señala el informe. Al respecto, Carlos Juárez, director del IEP México, denunció que el uso de militares es una tendencia contraria a las recomendaciones para la contención de la violencia, algo que no ha escuchado la 4T de Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, dijo que resulta preocupante apostarle a la inversión en las Fuerzas Armadas que, de hecho, es una tendencia que se ha mantenido en los últimos 6 años, lo cual a la postre resultaría no solo alarmante, sino contraproducente para un país como México. “Aunque se parecen visualmente, porque son personas uniformadas con armas, la naturaleza de las corporaciones, del entrenamiento de cada uno de sus miembros, es absolutamente distinta, las respuestas tienen que estar en fuerzas civiles, por eso es que llamamos la atención sobre esta tendencia contraria a lo que se recomienda“, dijo Juárez. El Índice de Paz México reveló que naciones como Guatemala, Perú, Honduras, El Salvador y Jamaica gastan más porcentaje de su Producto Interno Bruto en los sistemas de seguridad pública y de justicia que México. En resumen, se considera que más y más advertencias sobre la peligrosa militarización que la 4T ha terminado de consolidar, en solo dos años y medio de administración. Además, se dio a conocer que la tasa de asesinatos de México sigue entre las más altas del mundo y destaca también que el indicador relacionado con el número de presos sin sentencia en el país empeoró en un 12%. En el estudio, se indica que la violencia letal se ha concentrado en seis entidades. Más de la mitad de los homicidios de los que se tiene constancia a nivel nacional en 2020 ocurrieron en Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Por otra parte, el Instituto refiere en su informe que es “muy probable” que la tasa de homicidios de México sea mayor, debido a que hay más de 88.000 personas desaparecidas o no localizadas en el país.

