Anuncia SHCP inversiones en varios sectores por 5.6 billones de pesos al 2030

-De 2026 a 2030 se realizará una inversión histórica de 5.6 billones de pesos en sectores estratégicos.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que para la elaboración del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que tiene como eje rector a la inversión pública por su capacidad para detonar el crecimiento, se contempló un análisis financiero y técnico de más de mil 500 proyectos.

Explicó que esta estrategia contempla cuatro pilares para su ejecución:

  • Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión: Coordinado por la Presidenta, realiza la priorización de proyectos, les da seguimiento y atención oportuna.
  • Nuevos Vehículos de Inversión: se trata de esquemas especializados en infraestructura, para sumar a la transparencia y eficiencia en costos.
  • Actualización de la Normatividad: se armoniza el marco legal y se incorpora el modelo de contratos mixtos.
  • Base de Datos Nacional: para tener elementos que permitan la planeación de nuevos proyectos y brindar información para inversionistas como métricas e indicadores.

Puntualizó que con ello se logrará la Prosperidad Compartida con crecimiento, bienestar, empleos bien remunerados, desarrollo regional e incremento de la soberanía, luego de que durante el periodo neoliberal esta perspectiva fuera olvidada.

Mientras que la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, señaló que los beneficios del Plan son: establecer una ruta hacia el crecimiento económico, asegurando un desarrollo incluyente, sostenible y con justicia social. Además de garantizar finanzas públicas sanas mediante una planeación y análisis de largo plazo de las necesidades de infraestructura y de los recursos.

También promover el desarrollo regional a través de mayor conectividad e infraestructura básica, considerando inversión directa o indirecta para estados y municipios y acelerar las inversiones del Plan México.

Con ello se podrá garantizar la transparencia y certidumbre a través de actualización de la normatividad, recursos de información, análisis técnico y estadístico para el seguimiento puntual de los proyectos.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

PRESENTA SHEINBAUM PLAN DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

4 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Este año se aumentarán 722 mil mdp en infraestructura, sumándose a los más de 900 mil mdp ya contemplados en el PEF. …

Avanza el peso mexicano y termina en 17.25 unidades por dólar

4 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Los mercados buscan señales sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos. El peso mexicano se apreció contra el …

México y EUA llegan a acuerdo para gestionar el agua del Río Bravo durante sequía

4 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Ambos gobiernos acordaron un plan técnico ante una situación de sequía extrema en la región. Acuerdan los gobiernos de México y Estados …

Con nuevas rutas aéreas, Puebla impulsa desarrollo, economía y turismo: Alejandro Armenta

4 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-La gestión estatal amplió rutas nacionales e internacionales desde Huejotzingo. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció 12 nuevos vuelos en el …

Clara Brugada presenta inversión histórica para CDMX en 2026

4 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Afirman que CDMX cerró 2025 con finanzas sólidas y expansión histórica del gasto en obras. La jefa de Gobierno de la Ciudad …

Se repartieron más de 3 mil tamales en la Candelaria Tlalpense

4 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-La explanada central se llenó de aromas y sabores típicos en una jornada que convirtió la tradición en encuentro comunitario. Más de …

Se fortalece la coordinación para lograr una entidad más segura y justa: Delfina Gómez

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno es el motor principal para garantizar el bienestar de las familias mexiquenses. …

Coordinan Edoméx y CDMX Primer Simulacro por Sismo 2026

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se realizará el próximo 18 de febrero de manera simultánea en ambas entidades a las 11:00 horas. Para fomentar la cultura de …

Firman UAEMéx y SUTESUAEM Convenio Salarial 2026

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La Universidad otorgó un aumento salarial de 4%, el máximo posible de acuerdo con la política salarial nacional. Como resultado de un …

Toluca arranca programa para combatir sobrepeso y enfermedades silenciosas: Ricardo Moreno

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Explicó que uno de los principales retos en materia de salud pública es que una gran parte de la población desconoce su …

Refuerzan en San Mateo Atenco acciones para la conservación de los humedales

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-La presidenta agradeció el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad para impulsar acciones permanentes en favor del …

Se une Saray Benítez Espinoza a las filas de Morena

4 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Renunció al PRI Estado de México en octubre pasado y ahora la alcaldesa se suma a las filas morenistas. Mediante sus redes …

Queda fuera Isaac Paredes de la convocatoria de México para el Clásico Mundial

4 febrero, 2026
Deportes, Destacado

El jugador de los Astros queda fuera de la convocatoria del equipo de Benjamín Gil A exactamente un mes de que arranque …

Belinda estrena nuevo look para la serie de Carlota

4 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Dejó atrás el rubio y ahora podemos verla con el cabello en un color más oscuro. Belinda está viviendo uno de los …

¡ARRAAANCA TREN INTERURBANO!

3 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Inaugura Claudia Sheinbaum tramo Santa Fe-Observatorio, poniendo en operación el recorrido completo que conecta a la Ciudad de México con Toluca. La …

Más de 10 millones de mexicanos han recibido consultas médicas a domicilio

3 febrero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Los 20 mil servidores de la salud que acuden a los domicilios se encuentran uniformados y con identificación oficial La secretaria de …

Descarta Ebrard ruptura trilateral en revisión del T-MEC

3 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-Adelantó que el acuerdo comercial tendrá variaciones, pero se mantendrá como una unión de México, EU y Canadá. El secretario de Economía, …

Proteger los humedales es proteger el futuro de Quintana Roo: Mara Lezama

3 febrero, 2026
Destacado, Nacional

-La entidad concentra más de 860 mil hectáreas de estos ecosistemas y alberga 13 sitios Ramsar, claves para la biodiversidad y la …

Encabeza Clara Brugada final del torneo comunitario infantil Ōllamaliztli

3 febrero, 2026
CDMX, Destacado

-Destacó que este torneo forma parte de las acciones para democratizar el deporte y calentar motores rumbo a la Copa Mundial 2026. …

Se han recuperado mediante la Operación Restitución 1524 inmuebles en 64 municipios

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Estas acciones han permitido la detención de 329 personas relacionadas con delitos de despojo y contra la propiedad. Acciones coordinadas en el …

Con el tren “El Insurgente” en Edoméx se hace historia en movilidad: Delfina Gómez

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La mandataria estatal expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por concretar un proyecto de alto impacto social. Durante la …

GEM otorga descuento del 100% en la tenencia

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El beneficio aplica para automóviles de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido. Con el objetivo …

Impulsa alianza UAEMéx–CONAFE alfabetización e inclusión educativa en comunidades vulnerables

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-El convenio permitirá desarrollar talleres, evaluaciones pedagógicas y proyectos educativos comunitarios. Con el propósito de fortalecer la vinculación entre la educación superior …

Celebra Ricardo Moreno llegada del Tren Interurbano como justicia social

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Moreno Bastida acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante la inauguración del último tramo …

San Mateo Atenco busca fortalecer los lazos internacionales antes del Mundial 2026

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex

-Más allá de los marcadores, el evento estuvo marcado por un ambiente de respeto y fraternidad entre los equipos representativos. El municipio …

Manuel Vilchis entrega apoyos invernales en barrios de Zinacantepec

3 febrero, 2026
Destacado, Edomex

Señaló que estos apoyos buscan mitigar los efectos de las bajas temperaturas y reforzar el acompañamiento social durante el invierno. El presidente …

Se lesiona el tobillo Alan Mozo durante partido

3 febrero, 2026
Deportes, Destacado

La desafortunada lesión de Mozo es un recordatorio de lo impredecible que puede ser el futbol. En un partido lleno de tensión …

Fallece el actor Gerardo Taracena a los 55 años

3 febrero, 2026
Destacado, Espectáculos

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). La industria del cine mexicano se encuentra de luto, debido a …

MORENA, PT Y PVEM VAN JUNTOS A LAS ELECCIONES 2027

30 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La coalición se comprometió públicamente a continuar en alianza en los próximos comicios federales. Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del …

Fin de semana helado; entra masa de aire ártico cubriendo el país

30 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Será un fin de semana largo de lluvias fuertes y temperaturas de hasta -15 grados. A partir de hoy arranca el puente …

México y EUA han resuelto el 90% de las barreras no arancelarias: Ebrard

30 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Afirmó que México busca preservar estabilidad económica y certidumbre al amparo del T-MEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que …

Mara Lezama encabeza clausura de capacitación en seguridad rumbo al Mundial 2026

30 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Quintana Roo fortalece la detección de riesgos químicos, radiológicos, biológicos, nucleares y explosivos como parte de sus compromisos asumidos como puerta de …

Clara Brugada instala comité promotor de inversión en CDMX

30 enero, 2026
CDMX, Destacado

-La capital registra un crecimiento del 3.7% en su PIB y un aumento del 45% en inversión Extranjera Directa La Jefa de …

Fortalecen el CAIA en BJ con atención gratuita en salud mental y adicciones: Luis Mendoza

30 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Destacó la importancia de fortalecer este tipo de espacios en la demarcación. Con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de …

Ricardo Moreno entrega obras en Jicaltepec Autopan

30 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-El alcalde manifestó que estas acciones responden a una planeación adecuada que escucha las necesidades reales. Fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar …

Denuncias al 089 permiten intervenir y evitar extorsiones en Edoméx: Delfina Gómez

30 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La Guardia Nacional informó que, a nivel nacional, el 86% de los casos de este delito se evita gracias a los reportes …

Destaca Delfina Gómez la vocación de servicio de los 125 DIF municipales

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Inaugura encuentro “Buenas prácticas que transforman”, donde se intercambiarán experiencias y estrategias en otros municipios. La Gobernadora del Estado de México, Delfina …

Supervisión de obras en la UAEMéx fortalece la vida universitaria: Paty Zarza

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Expresó su reconocimiento al esfuerzo de los equipos que han trabajado intensamente para mejorar los espacios universitarios. La rectora Paty Zarza encabezó …

Entrega Ramírez Ponce rehabilitación de vialidad en zona industrial de Lerma

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

Esta obra favorecerá a la zona empresarial, además del sector laboral. El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, fue el …

Refuerza Isaac Montoya seguridad con entrega de Módulo de Seguridad “La Tolva”

30 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La rehabilitación forma parte de un plan integral de seguridad, basado en inteligencia, planeación y presencia permanente en el territorio. El Gobierno …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.