Anuncia SHCP inversiones en varios sectores por 5.6 billones de pesos al 2030

-De 2026 a 2030 se realizará una inversión histórica de 5.6 billones de pesos en sectores estratégicos.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que para la elaboración del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que tiene como eje rector a la inversión pública por su capacidad para detonar el crecimiento, se contempló un análisis financiero y técnico de más de mil 500 proyectos.



Explicó que esta estrategia contempla cuatro pilares para su ejecución:



Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión: Coordinado por la Presidenta, realiza la priorización de proyectos, les da seguimiento y atención oportuna.



Nuevos Vehículos de Inversión: se trata de esquemas especializados en infraestructura, para sumar a la transparencia y eficiencia en costos.



Actualización de la Normatividad: se armoniza el marco legal y se incorpora el modelo de contratos mixtos.



Base de Datos Nacional: para tener elementos que permitan la planeación de nuevos proyectos y brindar información para inversionistas como métricas e indicadores.



Puntualizó que con ello se logrará la Prosperidad Compartida con crecimiento, bienestar, empleos bien remunerados, desarrollo regional e incremento de la soberanía, luego de que durante el periodo neoliberal esta perspectiva fuera olvidada.



Mientras que la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, señaló que los beneficios del Plan son: establecer una ruta hacia el crecimiento económico, asegurando un desarrollo incluyente, sostenible y con justicia social. Además de garantizar finanzas públicas sanas mediante una planeación y análisis de largo plazo de las necesidades de infraestructura y de los recursos.



También promover el desarrollo regional a través de mayor conectividad e infraestructura básica, considerando inversión directa o indirecta para estados y municipios y acelerar las inversiones del Plan México.



Con ello se podrá garantizar la transparencia y certidumbre a través de actualización de la normatividad, recursos de información, análisis técnico y estadístico para el seguimiento puntual de los proyectos.