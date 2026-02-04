Suspende SEP clases en Jalisco y Aguascalientes por brote de sarampión

-Las autoridades aclararon y recalcaron que esta suspensión de clases no se trata de un cierre nacional.

Informó la Secretaría de Educación Pública (SEP) la suspensión urgente de clases presenciales en miles de escuelas como medida preventiva ante un brote de sarampión detectado en comunidades escolares de distintas entidades del país.



Las autoridades aclararon y recalcaron que esta suspensión de clases no se trata de un cierre nacional, sino de una estrategia focalizada aplicada únicamente en planteles donde ya existen casos confirmados del virus.



El objetivo es reducir el riesgo de contagio entre estudiantes, docentes y personal educativo, especialmente en zonas con población infantil que no cuenta con esquemas completos de vacunación, considerada la más vulnerable frente a esta enfermedad altamente contagiosa.



Jalisco es la entidad que concentra el mayor número de planteles con clases suspendidas, con al menos 15 escuelas de educación básica que interrumpieron actividades presenciales tras confirmarse contagios de sarampión.



Las escuelas afectadas se ubican tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en municipios del interior del estado, entre ellos: Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Atotonilco El Alto, Tala, Tepatitlán de Morelos y Villa Corona.



Señalaron que en algunos planteles la suspensión se limita a grupos específicos, mientras que en otros se ordenó el cierre temporal total. Autoridades señalaron que el número de escuelas pasó de 10 a 15 en el último corte, lo que evidencia la dispersión del brote.



Aguascalientes es la segunda entidad donde se ordenó la suspensión de clases presenciales en escuelas de nivel básico, primaria y secundaria tras confirmarse contagios de sarampión. A diferencia de Jalisco, en este estado no se estableció una fecha específica para el regreso a las aulas; la reanudación de clases dependerá de la evolución del brote y de las evaluaciones que realicen las instancias de salud.



En entidades como Guanajuato, las actividades escolares continúan con normalidad, ya que solo se han reportado casos sospechosos, sin confirmación oficial.



La SEP enfatizó que estas medidas no implican un cierre generalizado del sistema educativo. Se trata de una estrategia preventiva focalizada, diseñada para contener el brote sin afectar innecesariamente a escuelas donde no se han detectado contagios.



El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se transmite por el aire y puede provocar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños.