Refuerza Isaac Montoya seguridad con entrega de Módulo de Seguridad “La Tolva”

-La rehabilitación forma parte de un plan integral de seguridad, basado en inteligencia, planeación y presencia permanente en el territorio.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, inauguró el Módulo de Seguridad Municipal “La Tolva”, en la colonia Altamira, el cual ahora opera como Base Operativa C2 las 24 horas.



Este espacio fue reconstruido de manera integral para fortalecer el trabajo de la Guardia Municipal y brindar una atención digna, cercana y eficiente a las vecinas y vecinos de la zona alta del municipio, convirtiéndose en una Base Operativa C2 funcional las 24 horas.



La rehabilitación forma parte de un plan integral de seguridad, basado en inteligencia, planeación y presencia permanente en el territorio, e incluye el fortalecimiento de la Red Municipal de Seguridad (REMUS).



La intervención fue una reconstrucción integral, con trabajos estructurales, eléctricos y de imagen, que permiten contar con un espacio moderno, funcional y con identidad propia para la Nueva Guardia Municipal, garantizando mejores condiciones de operación y atención a la ciudadanía.



Márquez Montoya señaló que la rehabilitación de “La Tolva” no es un trabajo aislado; forma parte de un plan integral de seguridad, basado en inteligencia, planeación y presencia permanente en el territorio, dejando atrás las improvisaciones del pasado.



Este C2 también será un refugio seguro para cualquier persona que enfrente una emergencia o situación de riesgo, sin descuidar los patrullajes preventivos en la zona.



Afirmó que Naucalpan sigue fortaleciendo la Red Municipal de Seguridad (REMUS), con alarmas vecinales estratégicas y una aplicación móvil conectada directamente con la Guardia Municipal, para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier alerta.



Además, señaló que la nueva Guardia Municipal nace de un cambio de mentalidad, donde se busca dignificar su labor y, al mismo tiempo, mantener una política de cero tolerancia a los abusos, la corrupción o los atropellos contra la ciudadanía. La seguridad se ejerce con autoridad, pero también con respeto y responsabilidad.



Recordó que continuamos ampliando la capacidad operativa, incorporando más elementos, fortaleciendo la videovigilancia y mejorando la movilidad y la seguridad en vialidades estratégicas del municipio.



Con estas iniciativas, el Gobierno de Ciudad Naucalpan continúa consolidando una estrategia de seguridad cercana a la ciudadanía.