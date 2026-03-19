Sheinbaum reacciona con ironía a perfiles del PRI rumbo a 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó con tono irónico a la presentación de los llamados “Defensores de México” del PRI, grupo de aspirantes que buscan candidaturas a las gubernaturas rumbo a 2027.

Durante sus declaraciones, la mandataria hizo referencia a los perfiles presentados por el partido opositor y comentó: “¡Nuevísimos perfiles!”, sin profundizar en mayores detalles.

Sheinbaum evitó ampliar su postura sobre el tema, aunque su comentario generó reacciones en el ámbito político tras la reciente presentación de estos aspirantes.

El pronunciamiento se da en medio del contexto previo a los procesos electorales de 2027, donde distintos partidos comienzan a perfilar posibles candidaturas.

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte del PRI respecto a las declaraciones de la presidenta.