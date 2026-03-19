Pío López Obrador señala que videos difundidos en su caso habrían sido alterados

Pío López Obrador afirmó que los videos en los que aparece recibiendo dinero, conocidos como el caso de los sobres amarillos, habrían sido alterados, según información que, dijo, forma parte de las pruebas analizadas por la Fiscalía.

El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador realizó estas declaraciones luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo exonerara de responsabilidades en el caso.

Pío López Obrador indicó que, de acuerdo con las investigaciones, existirían elementos que apuntan a que el material audiovisual fue editado, lo que, aseguró, influye en la interpretación de los hechos.

Estas declaraciones contrastan con lo señalado anteriormente por el expresidente López Obrador, quien en su momento reconoció que el dinero correspondía a aportaciones para el movimiento.

El caso ha generado nuevas reacciones en el ámbito político, al reavivar el debate sobre los hechos y las versiones en torno a los videos difundidos.