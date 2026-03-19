Raúl Morón confirma aspiración por la gubernatura de Michoacán

El senador de Morena, Raúl Morón, confirmó que buscará competir por la gubernatura de Michoacán en el próximo proceso electoral, al expresar abiertamente sus aspiraciones políticas.

Durante declaraciones, el legislador señaló que se encuentra enfocado en su proyecto político en la entidad, con miras a participar en la contienda estatal.

Al ser cuestionado sobre su antecedente con el Instituto Nacional Electoral (INE), tras la cancelación de su candidatura en 2021, Morón afirmó que no considera que alguien tenga una deuda pendiente con él por ese episodio.

El senador indicó que ese momento forma parte del pasado y que su atención está centrada en el presente y en los retos políticos que vienen.

Morón reiteró que continuará trabajando en su proyecto rumbo a la gubernatura de Michoacán.