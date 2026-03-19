SAN MATEO ATENCO GANA POR TERCER AÑO PREMIO NACIONAL AL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL

Por tercer año consecutivo, el Gobierno de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra, fue reconocido con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, que distingue a administraciones que impulsan políticas públicas con impacto positivo en la ciudadanía.

En la 15ª edición del certamen, el municipio fue galardonado en la categoría de “Ciudad Educadora”, un modelo que promueve el desarrollo social y formativo más allá de las aulas, mediante acciones integrales en beneficio de la comunidad.

La alcaldesa destacó que este reconocimiento se sustenta en el programa “Unidos por Nuestras Escuelas”, una estrategia que integra 70 acciones enfocadas en mejorar la infraestructura educativa, el equipamiento escolar y el bienestar de estudiantes, docentes y familias.

Además, el gobierno municipal ha fortalecido servicios públicos en escuelas, como limpieza, alumbrado, mantenimiento, seguridad y vinculación comunitaria, lo que ha permitido generar entornos educativos más seguros, dignos e incluyentes para niñas, niños y jóvenes.

Durante la ceremonia también se otorgó un Galardón Especial a la Excelencia Municipal al secretario del Ayuntamiento, J. Concepción Escutia Porcayo, por su trayectoria y aportaciones al fortalecimiento del ámbito municipal.