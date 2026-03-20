Salinas Pliego encabeza encuesta rumbo a la elección presidencial de 2030

El empresario Ricardo Salinas Pliego aparece como uno de los perfiles con mayor intención de voto rumbo a la elección presidencial de 2030, de acuerdo con una encuesta difundida por la firma México Elige.

Según la medición, el presidente de Grupo Salinas registra 66.2% de las preferencias en escenarios evaluados, posicionándose por encima de otros perfiles considerados.

Entre los nombres incluidos en el ejercicio también figuran empresarios como Arturo Elías Ayub y Carlos Slim, quienes presentan menores niveles de preferencia en comparación.

El estudio forma parte de ejercicios prospectivos que analizan posibles escenarios políticos rumbo a los próximos procesos electorales.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre aspiraciones políticas por parte de Salinas Pliego, mientras continúan este tipo de mediciones.