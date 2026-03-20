EDOMÉX ENTREGA MOBILIARIO Y OBRAS EDUCATIVAS PARA MÁS DE 10 MIL ESTUDIANTES EN TULTEPEC

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, entregó mobiliario, equipamiento y obras de infraestructura educativa en beneficio de 10 mil 792 estudiantes de 29 escuelas en el municipio de Tultepec, con una inversión de 12.84 millones de pesos.

Durante la gira de la estrategia “SECTI en tu comunidad”, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, encabezó la entrega de un aula de cómputo equipada en la primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, además de mobiliario para 25 planteles.

También se otorgaron vales de obras concluidas para instituciones como la Unidad de Estudios Superiores Tultepec y el CECyTEM Plantel Tultepec, así como trabajos de rehabilitación en el preescolar “Niños Héroes”, fortaleciendo la infraestructura educativa en el municipio.

Las acciones forman parte de la estrategia “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, que busca mejorar las condiciones de los planteles y garantizar espacios dignos para el aprendizaje, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Autoridades destacaron que estos proyectos reflejan una política educativa centrada en la comunidad, con atención directa en territorio y enfocada en mejorar el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.