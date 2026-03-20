Lilly Téllez plantea mayor cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad

La senadora Lilly Téllez propuso incrementar la cooperación entre México y Estados Unidos en materia militar y de inteligencia, ante el contexto de seguridad que enfrenta el país.

Durante su participación desde Miami, Florida, la legisladora señaló que la situación actual requiere acciones conjuntas entre ambos países para hacer frente a los retos en materia de seguridad.

Téllez indicó que es necesario fortalecer los mecanismos de colaboración bajo un esquema de responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos.

La senadora planteó que este tipo de cooperación permitiría mejorar la capacidad de respuesta frente a distintos fenómenos delictivos.

Asimismo, reiteró que la coordinación bilateral es clave para enfrentar lo que describió como un “enemigo común”.