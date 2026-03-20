Exnovia de José Ángel Bichir menciona a Belinda como relación pasada del actor

La actriz Luz Edith Rojas, expareja de José Ángel Bichir, generó atención mediática tras referirse a Belinda como una de las relaciones sentimentales del actor, en declaraciones recientes a medios de comunicación.

Rojas fue cuestionada en el contexto del estado de salud de Bichir, quien recientemente sufrió un accidente tras caer de un tercer piso. Durante la conversación, señaló que mantiene contacto con la familia del actor y que se ha mantenido informada sobre su recuperación.

En sus declaraciones, la actriz recordó su relación con Bichir y aseguró que, durante el tiempo que estuvieron juntos, no percibió señales de depresión, aunque reconoció que han pasado varios años desde entonces y que su situación pudo haber cambiado con el tiempo.

Asimismo, al ser cuestionada sobre la vida personal del actor, Rojas mencionó que Belinda sería una de sus relaciones más recientes, lo que llamó la atención debido a que ese vínculo había sido previamente señalado por el propio Bichir, pero no confirmado públicamente por la cantante.

Hasta el momento, ni José Ángel Bichir ni Belinda han emitido comentarios sobre estas declaraciones, por lo que la información se mantiene en el ámbito de versiones compartidas por terceros.