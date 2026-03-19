Saúl Monreal señala que el Plan B se mantiene con ajustes en paridad

El senador de Morena, Saúl Monreal, afirmó que el dictamen del Plan B de la reforma electoral no tendrá cambios de fondo y que se mantendrá en su estructura principal.

Durante sus declaraciones, el legislador explicó que únicamente se contempla la incorporación del tema de paridad como ajuste dentro de la propuesta.

Monreal indicó que otros puntos relevantes, como la revocación de mandato, se mantienen dentro del contenido del dictamen.

El senador señaló que estos ajustes forman parte del proceso legislativo y de las discusiones que se han llevado a cabo en torno a la reforma electoral.

Asimismo, reiteró que la propuesta continuará su curso en el Congreso conforme a los procedimientos establecidos.