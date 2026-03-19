Álvaro Fidalgo podría debutar con México ante Portugal o Bélgica

El mediocampista Álvaro Fidalgo fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana tras completar su proceso de naturalización y cambio de federación, por lo que podría debutar en los próximos partidos amistosos ante Portugal y Bélgica durante la Fecha FIFA.

El jugador del Real Betis deberá integrarse en los próximos días al Centro de Alto Rendimiento para ponerse a las órdenes del técnico Javier Aguirre, donde buscará ganarse un lugar en el once titular. Su primera oportunidad podría llegar el 28 de marzo frente a Portugal en el Estadio Ciudad de México.

El llamado de Fidalgo responde tanto a su buen momento futbolístico como a las bajas que enfrenta el equipo nacional, entre ellas las lesiones de jugadores clave en el mediocampo. Su desempeño reciente en Europa ha reforzado su candidatura para formar parte del proyecto rumbo al Mundial de 2026.

El propio futbolista ha expresado anteriormente su compromiso con la Selección Mexicana, asegurando que aprovecharía cualquier oportunidad para representar al país. Su convocatoria marca el inicio de una nueva etapa en su carrera internacional.

México disputará dos encuentros clave ante selecciones europeas: el primero contra Portugal el 28 de marzo y el segundo ante Bélgica el 31 del mismo mes en Chicago, partidos que servirán como evaluación para definir la base del equipo rumbo a la Copa del Mundo.