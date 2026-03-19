TOLUCA GOLEA 4-0 A SAN DIEGO Y AVANZA A CUARTOS DE FINAL EN CONCACAF

Los Diablos Rojos del Toluca hicieron valer la localía en el Estadio Nemesio Diez y derrotaron con autoridad 4-0 a San Diego FC, logrando un marcador global de 6-3 que les dio el pase a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohamed dominó el encuentro desde el inicio y abrió el marcador al minuto 42 con gol de Jesús “Canelo” Angulo, tras aprovechar un error en la salida del rival.

En el segundo tiempo, Toluca fue contundente. Paulinho marcó el 2-0 al 55’, mientras que Angulo firmó su doblete al 58’ para el 3-0. Ya en tiempo agregado, Jesús Gallardo selló la goleada con el 4-0 definitivo.

Pese al amplio dominio, el partido también dejó preocupación por las lesiones de Nico Castro y Helinho, quienes tuvieron que salir del encuentro, mientras que San Diego terminó con un hombre menos tras la expulsión de Christopher McVey.

Con este resultado, Toluca avanza a la siguiente ronda y queda a la espera de su rival, que podría salir del duelo entre LA Galaxy y Mount Pleasant, con ventaja para el equipo de la MLS.