UNILEVER INVIERTE 9,400 MILLONES EN EDOMÉX Y EXPANDE SUS PLANTAS EN LERMA Y TULTITLÁN

La empresa Unilever anunció una inversión de 9 mil 400 millones de pesos para expandir sus operaciones en el Estado de México, como parte del Plan México 2025, impulsado a nivel federal y respaldado por el gobierno estatal encabezado por Delfina Gómez Álvarez.

El proyecto contempla la ampliación de sus plantas en Lerma y Tultitlán, con la incorporación de nuevas líneas de producción, tecnología de automatización y sistemas digitales para optimizar sus procesos industriales.

Autoridades estatales destacaron que esta inversión fortalece al Estado de México como uno de los principales polos industriales del país, al ser la entidad que aporta 9.1% del Producto Interno Bruto nacional y concentra una importante actividad en la industria alimentaria.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, la entidad cuenta con más de 31 mil unidades económicas en el sector alimentario, además de registrar más de 198 mil empleos formales generados en la actual administración, consolidándose como un nodo clave en inversión y desarrollo.

Directivos de la empresa señalaron que este proyecto forma parte de una inversión total de 30 mil millones de pesos anunciada en 2025, y reconocieron el trabajo de más de mil 200 empleados mexiquenses, quienes forman parte del crecimiento de la compañía en la región.