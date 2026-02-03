San Mateo Atenco busca fortalecer los lazos internacionales antes del Mundial 2026

-Más allá de los marcadores, el evento estuvo marcado por un ambiente de respeto y fraternidad entre los equipos representativos.

El municipio de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra, fue sede de la Copa de la Hermandad México–Costa Rica, en un encuentro deportivo que reunió a equipos de Tilarán, Costa Rica, y de la Red Diablos San Mateo Atenco.



Actividades realizadas en el marco de una jornada de convivencia, deporte y fortalecimiento de lazos de hermandad que forman parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Durante el encuentro, San Mateo Atenco busca impulsar actividades deportivas y encuentros institucionales para seguir perfilándose como un eje del desarrollo regional con alianzas estratégicas, como en el presente torneo, que destacó por la convivencia, el juego limpio y la promoción de valores entre niños y jóvenes, utilizando al deporte como una herramienta de integración social.



En el torneo participaron las escuadras juveniles de la región, donde los equipos locales se enfrentaron contra cuadros costarricenses, obteniendo resultados destacados al conquistar los campeonatos en las categorías Sub 11 y Sub 13, mientras que los ticos se quedaron con el primer lugar en la categoría Sub 12.



Pero las autoridades señalaron que, más allá de los marcadores, el evento estuvo marcado por un ambiente de respeto y fraternidad entre los equipos representativos.



Así lo informó durante la ceremonia de premiación, Ana Muñiz Neyra, quien resaltó que este tipo de encuentros refleja el espíritu con el que San Mateo Atenco se prepara para el Mundial, al enfatizar que el futbol y otras disciplinas fortalecen la unión entre comunidades y posicionarán al municipio no solo por su tradición zapatera, sino también por su talento deportivo.



Además, explicó que el Mundial del 2026 representa una oportunidad de desarrollo económico y social para el Valle de Toluca, por lo que en San Mateo Atenco se está trabajando de manera coordinada con autoridades estatales, del Aeropuerto Internacional de Toluca y de municipios vecinos, en busca de reforzar la seguridad, atraer turismo y detonar la economía local en beneficio de comerciantes y prestadores de servicios.



Tras el evento, la delegación costarricense recorrió instalaciones estratégicas del municipio, como el C4, espacios de atención social y zonas vinculadas a la industria del calzado, sentando las bases para un posible hermanamiento entre ambas localidades.