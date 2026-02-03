Se aperturan en Naucalpan los módulos hospitalarios del Registro Civil

Esta iniciativa permite que las familias realicen el registro de manera inmediata.

En conjunto con el Gobierno del Estado de México, el Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, dio la apertura de los Módulos Hospitalarios del Registro Civil en el Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda y el Hospital General de Zona 194 del IMSS, Lic. Ignacio García Téllez, con el fin de facilitar la expedición de actas de nacimiento gratuitas a las y los recién nacidos en estas unidades médicas.



Esta iniciativa permite que las familias realicen el registro de manera inmediata, sin traslados adicionales, reduciendo tiempos, costos y cargas emocionales, y garantizando desde el primer día identidad, derechos y certeza jurídica para las y los recién nacidos.



En representación del presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, el secretario del Ayuntamiento, Erick Alejandro Morales Velasco destacó que llevar el Registro Civil a los hospitales es una política pública sensible, humana y cercana, que pone al centro la dignidad de la infancia y acompaña a madres y padres, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.



Por su parte, el Director General del Registro Civil del Estado de México, Leo Larraguivel Hinojosa, agradeció la colaboración del presidente municipal Isaac Montoya y del Ayuntamiento, debido a que este servicio se había suspendido en años anteriores por la falta de sensibilidad de administraciones anteriores.



Como parte de la reapertura de estos módulos, se entregó equipo de cómputo, impresoras y mobiliario, asegurando una atención digna y eficiente. Durante la jornada, se emitieron actas de nacimiento y se entregaron presentes a las y los recién nacidos.