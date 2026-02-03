Se sube al podio la Cuauhtémoc durante los Juegos Deportivos CDMX 2025-2026

-En la categoría Juvenil Menor, el ‘Corazón de México’ se coronó campeón; en Juvenil Superior, los cuauhtemenses hicieron el 1-2.

La Alcaldía Cuauhtémoc obtuvo destacados resultados en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2025–2026, al subir al podio en la disciplina de voleibol de playa, reflejo del trabajo, la disciplina y la constancia de sus atletas.



En la categoría Juvenil Menor, los deportistas Luis Alberto Rodríguez Saldívar y Manuel Merigo Signoret obtuvieron el primer lugar, quienes firmaron una actuación sólida y redonda para coronarse campeones.



En la categoría Juvenil Superior Varonil, la dupla conformada por Adrián Pineda Hernández y Edgar Javier Cuevas Ramírez alcanzó el primer lugar, mientras que Tristán Heberto Clemente Gomes y Omar Armando Ávila Olmos obtuvieron la segunda posición, demostrando el alto nivel deportivo que existe en la demarcación.



Estos logros fueron posibles gracias al acompañamiento y la preparación del cuerpo técnico, integrado por Alan Josué Méndez e Israel Hernández Perea en la categoría Juvenil Superior, así como por Sinueh Abdiel Galeana M. en la categoría Juvenil Menor.



La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega felicita a los campeones y reconoce su esfuerzo, disciplina y constancia para lograr estos resultados; asimismo, refrenda el impulso al deporte como una herramienta de formación, disciplina y desarrollo integral para niñas, niños y jóvenes.