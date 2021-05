La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles no redujo homicidios dolosos

“El fenómeno delictivo no está en las manos de autoridades, ojala ellos tuvieron esta capacidad de fuego, recursos, hombres, y armas, pero no los han tenido, ni los van a tener. El futuro está en los varones de la droga, son ellos los que deciden cuándo, cómo y por qué, si hay una zona que se pacifica es porque así lo deciden ellos, o si hay una violencia exorbitante es porque un cartel ya se apoderó de la región”, destaca.

“El país no se militarizó porque ellos no son los únicos que atienden el problema de seguridad, porque hoy la seguridad corresponde a la Guardia, Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación y apoyo a las Fuerzas Armadas, pero también de las autoridades locales a través de sus policías”, destacó.

