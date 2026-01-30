Supervisión de obras en la UAEMéx fortalece la vida universitaria: Paty Zarza

-Expresó su reconocimiento al esfuerzo de los equipos que han trabajado intensamente para mejorar los espacios universitarios.

La rectora Paty Zarza encabezó la supervisión de seis obras en distintas facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México: Medicina, Enfermería y Obstetricia, Odontología, Ingeniería y Contaduría y Administración.



Estas acciones representan una inversión superior a 30 millones de pesos, pero sobre todo reflejan el compromiso institucional de garantizar mejores condiciones para los tres sectores de la comunidad universitaria, favoreciendo el desarrollo pleno de la vida académica.



La rectora expresó su reconocimiento al esfuerzo de los equipos que han trabajado intensamente para mejorar los espacios universitarios y destacó que la institución se encuentra lista y con gran entusiasmo para iniciar un nuevo semestre.



“Estamos listos y con mucha emoción por iniciar un nuevo semestre, en el que seguiremos trabajando para construir la universidad que soñamos. Esta es tu universidad, esta es #tuaeméx”, señaló.