Confirma FGR que exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevas declaraciones sobre el accidente del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca; en ellas se confirma que el convoy circulaba a una velocidad mayor a la permitida al momento del descarrilamiento.



Fue gracias al análisis realizado a la caja negra que se pudo obtener esta información, aportando un nuevo elemento clave en la investigación de uno de los siniestros ferroviarios más graves registrados en el país en años recientes.



Ernestina Godoy, titular de la FGR, fue quien informó que el Tren Interoceánico se desplazaba a 65 kilómetros por hora cuando ocurrió el accidente, a pesar de que el límite máximo permitido en ese tramo era de 50 kilómetros por hora para trenes de pasajeros y 45 kilómetros por hora para trenes de carga.



Recalcó que estos datos fueron obtenidos de la caja negra del convoy, uno de los principales instrumentos técnicos para esclarecer las causas del siniestro. El descarrilamiento se registró el pasado 28 de diciembre, durante el recorrido Salina Cruz–Coatzacoalcos, a la altura de la localidad de Nizanda, en el estado de Oaxaca.



El accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas, una de las cuales murió días después mientras recibía atención médica, así como cientos de personas lesionadas.



La Secretaría de Marina señaló en su momento que en el tren viajaban alrededor de 250 pasajeros al momento del percance.



Tras el descarrilamiento, se activaron de inmediato operativos de seguridad, auxilio médico y atención a víctimas, además de labores para la recopilación de datos de personas heridas y fallecidas.



La Fiscalía General de la República señaló que las investigaciones continúan con el objetivo de determinar las responsabilidades derivadas del exceso de velocidad y de revisar las condiciones operativas del tren en el momento del accidente, como parte del proceso para el esclarecimiento total de los hechos.