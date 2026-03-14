Sergio Mayer es captado en la Cámara de Diputados tras su salida de La Casa de los Famosos

El diputado con licencia Sergio Mayer fue captado recientemente en la Cámara de Diputados, en el recinto de San Lázaro, pocos días después de su eliminación del reality show La Casa de los Famosos. Su presencia en el Congreso llamó la atención, ya que aún no se ha confirmado oficialmente si retomará de inmediato sus funciones legislativas.

Mayer había solicitado licencia a su cargo como diputado federal para participar en el programa televisivo, decisión que generó críticas y debate público durante las últimas semanas. Su participación en el reality también derivó en un proceso interno dentro de Morena.

Tras su salida del programa, el actor y político había señalado que su intención era regresar a sus actividades legislativas. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado formalmente su reincorporación al trabajo parlamentario.

La aparición de Mayer en San Lázaro provocó comentarios en redes sociales y entre observadores políticos, quienes cuestionaron si el legislador retomará plenamente su cargo o si continuará enfrentando el proceso interno dentro de su partido.

Mientras tanto, el futuro político de Sergio Mayer permanece en el centro del debate, luego de que su paso por el reality show generara polémica sobre la relación entre su carrera pública y sus proyectos en el ámbito del entretenimiento.