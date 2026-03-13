Salinas Pliego aparece entre los perfiles con mayor intención de voto rumbo a 2030

El empresario Ricardo Salinas Pliego aparece como uno de los perfiles con mayor intención de voto rumbo a la elección presidencial de 2030, de acuerdo con un estudio difundido por la firma Statistical Research Corporation.

Según los resultados del análisis, el presidente de Grupo Salinas se posiciona como el perfil opositor mejor colocado en escenarios donde podría representar al Partido Acción Nacional (PAN) en una eventual contienda presidencial.

El estudio señala que, en distintos ejercicios de careo frente a posibles contendientes, Salinas Pliego presenta niveles de intención de voto competitivos dentro del bloque opositor.

Aunque el excandidato presidencial Ricardo Anaya también aparece como una de las figuras consideradas dentro del panismo, el empresario registra mejores números en algunos de los escenarios evaluados.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre aspiraciones políticas por parte de Salinas Pliego, mientras el análisis forma parte de ejercicios prospectivos rumbo a los próximos procesos electorales.