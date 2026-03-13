Sheinbaum analiza aplazar elección judicial dentro del Plan B de la reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno analiza la posibilidad de aplazar la elección judicial como parte de los ajustes contemplados dentro del llamado Plan B de la reforma electoral.

Durante sus declaraciones, la mandataria explicó que una de las alternativas que se estudian es mover el proceso electoral judicial para 2027 o incluso 2028.

Sheinbaum señaló que esta opción se encuentra en evaluación debido a que presenta tanto ventajas como desafíos desde el punto de vista político y organizativo.

La presidenta indicó que el análisis forma parte de las discusiones que se mantienen dentro del gobierno y en el ámbito legislativo sobre los cambios planteados en la reforma.

Asimismo, destacó que cualquier decisión deberá considerar el impacto institucional y los tiempos necesarios para implementar adecuadamente el nuevo modelo.

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