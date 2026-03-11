ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD HA REDUCIDO 44% LOS HOMICIDIOS DOLOSOS: GARCÍA HARFUCH

-Desde su implementación se han recibido 161 mil 112 llamadas al número 089; el 88.7% fueron extorsiones no consumadas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad con corte al mes de febrero de 2026, que han permitido una reducción del 44% en el promedio diario de homicidios a nivel nacional; con la Estrategia Nacional contra la Extorsión han sido detenidas 907 personas en 24 estados.



El secretario de Seguridad indicó que, del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026, se detuvo a 46 mil 405 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 24 mil 122 armas de fuego y 346.55 toneladas de droga.



Asimismo, el Ejército y la Marina desmantelaron 2318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas, lo que representa millones de dosis que no llegarán a las calles.



En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, señaló que desde su implementación, del 6 de julio de 2025 al 1 de marzo del 2026, se han atendido 161 mil 112 llamadas a través del número 089, de las cuales 142 mil 973 (88.7%) han sido extorsiones no consumadas gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores.



Agregó que el 11% de las llamadas fueron extorsiones consumadas, con lo que se iniciaron 5888 carpetas de investigación en las fiscalías.



Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, destacó que el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 44 por ciento de septiembre de 2024 a febrero de 2026, al pasar de 86.9 a 48.8; agregó que es equivalente a 38 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024, siendo el febrero más bajo desde 2015.



Agregó que durante febrero de este año, ocho estados concentraron el 54.2% del total de homicidios dolosos: Guanajuato, con 9.4%; Sinaloa, con 7.9%; Chihuahua, con 7.5%; Baja California, con 7.2%; Morelos, con 6%; Veracruz, con 5.6%; Estado de México, con 5.3%, y Oaxaca, con 5.3%.



Mencionó que los delitos de alto impacto presentaron una reducción del 28 por ciento, en los últimos 17 meses, mientras que de manera anual la reducción es del 53 por ciento de 2018 a febrero de 2026, al pasar de 969.4 a 456.3. Con estos datos, 2026 se perfila como el año más bajo en la incidencia de este tipo de delitos.



Con estos resultados, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, y avanzar de manera firme en la reducción de la violencia, priorizar la protección de la ciudadanía y la construcción de la paz en todo el país.