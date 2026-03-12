Galilea Montijo responde a críticas tras polémica por su apariencia en el programa ‘Hoy’

La conductora Galilea Montijo volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de reaccionar a los comentarios que surgieron tras su reciente aparición en el programa Hoy, donde algunos espectadores señalaron cambios visibles en su rostro.

Después de la polémica generada por su participación en el matutino de Televisa, Montijo reapareció en sus redes sociales compartiendo videos en los que mostró su rostro de cerca. En uno de los clips, grabado por su pareja, el modelo español Isaac Moreno, se observa a la conductora preparándose para salir a una reunión de trabajo mientras mantiene una actitud relajada y de buen humor.

En otro video publicado en sus historias, la presentadora aparece dentro de su automóvil y pregunta a sus seguidores si luce mejor con lentes o sin ellos. En las imágenes, varios usuarios destacaron que su rostro ya no mostraba señales de inflamación, lo que provocó comentarios positivos por parte de algunos fans.

La polémica surgió a inicios de la semana cuando Montijo regresó al programa Hoy después de varios días de ausencia. Durante esa transmisión, algunos espectadores señalaron que la conductora lucía diferente, lo que generó especulaciones sobre un posible procedimiento estético.

Hasta el momento, Galilea Montijo no ha confirmado públicamente el tipo de tratamiento al que pudo haberse sometido. No obstante, la conductora ha reconocido en distintas ocasiones que suele recurrir a procedimientos de belleza como parte del cuidado de su imagen.