Sergio Mayer asegura que actuó “con ética” tras su participación en La Casa de los Famosos

El actor y diputado Sergio Mayer respondió a las críticas que surgieron tras su participación en La Casa de los Famosos de Telemundo, reality show del que recientemente fue eliminado. Su presencia en el programa generó debate debido a que solicitó una licencia de su cargo legislativo para integrarse al proyecto televisivo.

Mayer explicó que pidió licencia de manera formal antes de ingresar al programa y que su intención es retomar sus funciones como diputado federal en los próximos días. El exintegrante de Garibaldi afirmó que actuó conforme a la ley y que cumplió con los procedimientos establecidos para ausentarse temporalmente del Congreso.

En una entrevista para el programa En casa con Telemundo, el legislador señaló que regresará a sus actividades legislativas la próxima semana y que está dispuesto a enfrentar cualquier proceso interno que su partido considere necesario.

El también actor aseguró que su decisión se tomó con responsabilidad y sostuvo que no incumplió ninguna norma. “Hice las cosas con ética, con profesionalismo y con respeto hacia el público”, afirmó al referirse a las críticas que ha recibido en redes sociales.

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, indicó que existe un proceso interno relacionado con el caso. Según explicó, Mayer podría regresar a la Cámara de Diputados, aunque mientras se resuelve la situación tendría que hacerlo como legislador independiente y no como integrante del grupo parlamentario del partido.