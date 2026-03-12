“México llega con poder de negociación a revisión del T-MEC”: Ebrard

-Somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México llega con poder de negociación a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al sostener que el país debe adaptarse al cambio de reglas del mayor mercado del mundo, los Estados Unidos.

“Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás”, expresó el funcionario durante un evento público en Puebla.

Recordó que la próxima semana México y Estados Unidos iniciarán la primera ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, donde detalló que se tocarán tres temas principales de común acuerdo.

El primero será la revisión de cómo reducir de manera conjunta la dependencia que los tres países de Norteamérica tienen respecto a otros países, en especial de Asia, luego de superar discusiones sobre reducir el déficit entre Estados Unidos y México.

El segundo eje será el de las reglas de origen, pues enfatizó que el comercio que viene va a estar organizado en función de dónde hiciste el producto, no necesariamente su precio, porque Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, cambió el sistema que privilegiaba producir más barato sin importar el origen.

La clave será tener un certificado de origen. Porque si no avalas el origen, no podrás entrar o te cobrarán tarifas muy altas, explicó.

El tercer tema será la seguridad de las cadenas de suministro, donde Ebrard vinculó ese punto con la guerra en Medio Oriente y las dificultades en el estrecho de Ormuz, al advertir que hoy el riesgo puede ser el petróleo, pero mañana puede ser cualquier otro insumo estratégico.

Reveló que, tras esta primera ronda con Estados Unidos, Canadá también entrará en la agenda, con una primera reunión prevista en el próximo mes de mayo.

Adelantó también que este jueves presentará la convocatoria para una visita de empresarios mexicanos a ese país en el marco de este primer acercamiento para la revisión del T-MEC.

Delineó que esta visita de empresarios mexicanos a Canadá se da luego de recibir recientemente a 400 empresas canadienses.

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

GREMIO GASOLINERO RENUEVA PACTO PARA MANTENER PRECIO DE GASOLINA EN MÉXICO

12 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Señalaron la importancia de mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. En el marco …

Diputados rechazan la Reforma Electoral de Sheinbaum

12 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Morena no logró reunir el respaldo necesario de otras fuerzas políticas para aprobar la reforma. La reforma electoral impulsada por la presidenta …

Inaugura Samuel García foro de semiconductores México-EUA

12 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Nuevo León un gobierno proempresa; cuenta con la industria, el talento, la infraestructura, luz, agua y seguridad necesarios para las inversiones . …

Enciende Clara Brugada mosaicos luminosos en el Zócalo

12 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-La CDMX avanza en la construcción de una ciudad feminista con políticas orientadas a garantizar la igualdad y ejercicio de los derechos …

Recupera Coyoacán valor histórico de barda perimetral del Estadio Azteca

12 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Los trabajos de mejora de la infraestructura seguirán permanentemente tras el término del Mundial. La alcaldía Coyoacán realiza trabajos de mantenimiento y …

Anuncia Delfina Gómez inversión de 145 mdd de Bajaj en Edoméx

12 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La empresa instalará una nueva planta armadora en Toluca, cuyo proyecto generará 2 mil 500 empleos directos y 6 mil indirectos.-Edoméx se …

Emite GEM recomendaciones ante aumento de temperatura en la entidad

12 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Sugiere mantenerse hidratado y evitar pasar mucho tiempo bajo los rayos directos del sol; si presenta malestar, acudir al médico de inmediato. …

Reconoce Delfina Gómez labor del personal de seguridad que participó en el 8M

12 marzo, 2026
Destacado, Edomex

Refrenda su compromiso de un gobierno abierto que escucha y atiende las demandas de las mujeres. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció …

Promueve UAEMéx bienestar y autoconocimiento mediante diálogos

12 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Se busca fortalecer la vida universitaria a través de la construcción de comunidades más conscientes. Con el objetivo de fomentar un desarrollo …

Liquida Ricardo Moreno en tiempo récord adeudo histórico de Toluca con ISSEMYM

12 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Es eficiencia financiera del Gobierno local clave para reducir el plazo de pago El alcalde Ricardo Moreno liquidó en tiempo récord el …

Se transforma la imagen urbana y seguridad en Jardines del Molinito: Isaac Montoya

12 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Se rehabilitaron canchas, juegos infantiles y se instalaron luminarias para recuperar el espacio público. Con el firme compromiso de dignificar los espacios …

Supervisa Ramírez Ponce rehabilitación de cancha deportiva en La Unidad Huitzizilapan

12 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La obra beneficiará directamente a niñas, niños y jóvenes de la zona de la montaña. Con el objetivo de dignificar los espacios …

México dice adiós al Clásico Mundial de Béisbol; cayó ante Italia

12 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-La novena mexicana se jugaba todo para poder clasificar a los cuartos, pero no le alcanzó ante Vinnie Pasquiantino. Llegó a su …

Hannah Montana regresa en especial por su 20 aniversario de la serie

12 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-Miley Cyrus presentó el tráiler por el 20º aniversario de la icónica serie. Miley Cyrus volverá a la pantalla interpretando a Hannah …

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD HA REDUCIDO 44% LOS HOMICIDIOS DOLOSOS: GARCÍA HARFUCH

11 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Desde su implementación se han recibido 161 mil 112 llamadas al número 089; el 88.7% fueron extorsiones no consumadas. El secretario de …

Se reforzarán estrategias de atención para jóvenes en el país: Rosa Icela Rodríguez

11 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Se construirán, ampliarán y rehabilitarán planteles de bachillerato para que 200 mil estudiantes tengan un lugar este año. Por instrucciones de la …

“Crearemos un ecosistema de innovación que será la locomotora del país”: Marcelo Ebrard

11 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-El Premio a la Innovación Mexicana vinculará a las comunidades científica, tecnológica y empresarial con la comunidad El InnovaFest 2026 es un …

Presenta Tere Jiménez programa “Aguascalientes ¡Pinta Bien!”

11 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Esta iniciativa se impulsa con una inversión de 30 millones de pesos. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la presentación de …

Garantiza Clara Brugada reparación integral a familias de las víctimas por inmueble colapsado

11 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Anunció que se exhortará a las alcaldías a fortalecer los mecanismos de supervisión y de vigilancia de las demoliciones La Jefa de …

Retiran en Cuauhtémoc campamento de agresores de automovilistas de Circuito Interior

11 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Las agresiones con piedras contra automovilistas habían sido reportadas por vecinos y conductores que circulan por la zona. La Alcaldía Cuauhtémoc retiró …

“No existen atajos para alcanzar la igualdad; debemos construirla”: Paty Zarza

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La rectora encabezó la entrega de la Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria 2026 a destacadas académicas. “Nos tomó 200 años …

En Edoméx se han reducido 61% los homicidios dolosos en 17 meses: Delfina Gómez

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La entidad redujo 39% este delito en el primer bimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. El Estado de …

Edoméx ha recaudado más de 4 mil mdp mediante estímulos fiscales: Secretaría de Finanzas

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-De acuerdo con lo reportado, más de 1.8 millones de contribuyentes cumplieron con sus obligaciones vehiculares durante enero y febrero. El Gobierno …

Analiza en el IEEM los desafíos para mujeres en la vida política

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Pulido Gómez advirtió que, para las mujeres que participan en la vida pública, el abuso digital se ha convertido en un mecanismo …

Metepec rescata la calle Comonfort tras 30 años de abandono: Fernando Flores

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La inversión de 4.2 millones de pesos pone fin a décadas de baches y fugas constantes en el corazón del Pueblo Mágico. …

Naucalpan municipio comprometido en recuperar la tranquilidad de las familias: Isaac Montoya

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Naucalpan figura entre los 61 municipios prioritarios para transformar el tejido social a través del deporte, el arte y la cultura. En …

Lerma fortalece la infraestructura educativa en las comunidades: Ramírez Ponce

11 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-El gobierno municipal recibió un reconocimiento estatal por su desempeño administrativo. Como parte del compromiso permanente con el sector educativo, el presidente …

Regresa Santiago Giménez a entrenar con el AC Milan

11 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-Es poco probable que Javier Aguirre lo convoque para la fecha FIFA de marzo. Santiago Giménez está de regreso con el Milan …

Actuaciones musicales para los Óscar se inspirarán en “KPop Demon Hunters” y “Sinners”

11 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-La gala se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles y estará presentada por el cómico Conan O’Brien por segundo año …

HOMICIDIO DOLOSO BAJA 61% EN EDOMÉX EN LOS ÚLTIMOS 17 MESES

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

El Estado de México registró una disminución del 61 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso durante los últimos 17 …

“MÉXICO NO PERMITIRÁ QUE TROPAS O ARMAMENTO ENTREN DESDE EUA”: SHEINBAUM

10 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Solicitó que el gobierno de EUA detenga la entrada de armas ilegales a México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a su …

Peso mexicano se mantiene a flote a pesar de conflicto en Oriente Medio

10 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La moneda nacional consiguió terminar la sesión con avances frente al dólar. A pesar de un entorno que sigue marcado por las …

Reporta SRE que se han evacuado a 887 mexicanos de Medio Oriente

10 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Las embajadas mexicanas en Medio Oriente se mantienen en alerta permanente. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se ha logrado …

Marina del Pilar refrenda compromiso de acceso a la justicia para mujeres

10 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Señaló que se atiende de manera integral en el CEJUM las 24 horas. Ante el compromiso de garantizar el acceso pleno a …

Participarán más de 10 mil personas en la Clase de Fútbol más grande del mundo: Clara Brugada

10 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Esta actividad promueve el deporte como constructor de paz, para hacer un mundial democrático y con visión social. La Jefa de Gobierno, …

Retiran en Benito Juárez 180 vehículos en lo que va del año: Luis Mendoza

10 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Estas acciones forman parte de la estrategia de la actual administración para recuperar el espacio público. Gracias a los reportes y a …

En Edoméx, con estrategia de seguridad, cayó el homicidio doloso 30%: GEM

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-En el segundo mes del año también disminuyeron los ilícitos de robo con violencia a casa habitación, a transportista y a transporte …

Relanzan en Edoméx campaña “Nos Movemos Seguras”

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se busca prevenir el acoso sexual y promover una movilidad segura de las mujeres mexiquenses, En el marco del Día Internacional de …

Firma Delfina Gómez el “Compromiso por la Igualdad” con los 125 municipios del Edoméx

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Consiste en un Decálogo para impulsar la transversalidad con perspectiva de género y de derechos humanos, para erradicar la violencia hacia las …

Fortalece UAEMéx vínculos en favor de la democracia y la igualdad sustantiva: Paty Zarza

10 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La Rectora se reunió con la Presidenta del TEEM para impulsar la cultura democrática. Con el objetivo de consolidar a la Universidad …

