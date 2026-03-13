DENUNCIAN QUEMA DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES QUE CONTAMINA NOCHES EN TLACHALOYA, TOLUCA

Habitantes de San Carlos Tlachaloya, en Toluca, Estado de México, denunciaron la quema constante de desperdicios industriales durante las noches, una práctica que aseguran genera contaminación y afecta la salud de las familias que viven en la zona.

De acuerdo con los reportes vecinales, recientemente se observaron personas quemando cableado, electrodomésticos e incluso refrigeradores, con el objetivo de extraer metales, lo que provoca humo denso y olores fuertes que se perciben en varias calles de la comunidad.

Los vecinos señalaron que ya han presentado denuncias ante autoridades ambientales, sin embargo, aseguran que la actividad clandestina continúa realizándose de manera frecuente durante la noche.

La situación cobra relevancia luego de que esta semana, en la Legislatura del Estado de México, se propusiera una iniciativa para sancionar la contaminación extrema generada por olores que afecten la salud y el bienestar de la población.