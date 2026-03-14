ASESINAN AL DIRECTOR DEL DIF DE JERÉCUARO EN ATAQUE ARMADO; ERA ESPOSO DE LA ALCALDESA

Un ataque armado registrado la noche del viernes en la comunidad de Los Sabinos, en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato, dejó como saldo la muerte de Eduardo Olvera García, director del DIF municipal y esposo de la alcaldesa priista Isabel Acevedo Mercado, además de otra persona fallecida y dos más lesionadas, entre ellas un hermano de la edil.

De acuerdo con reportes de autoridades locales y regionales, los hechos ocurrieron minutos antes de las 22:00 horas en un centro botanero ubicado sobre la carretera Jerécuaro-Coroneo, donde varias personas convivían cuando un grupo armado llegó al lugar y abrió fuego directamente contra la mesa donde se encontraba el funcionario municipal.

Tras el ataque, dos personas perdieron la vida en el lugar, mientras que otras dos resultaron heridas, entre ellas el hermano de la presidenta municipal, quien fue trasladado para recibir atención médica. Los agresores huyeron de la zona en al menos dos vehículos.

Elementos de seguridad desplegaron un operativo en la región para tratar de ubicar a los responsables, mientras que la Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes. De manera preliminar, se informó que dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denise García Muñoz Ledo, expresó su solidaridad con la alcaldesa y con las familias de las víctimas a través de su cuenta en X, donde aseguró que se mantiene coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.