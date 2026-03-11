“Crearemos un ecosistema de innovación que será la locomotora del país”: Marcelo Ebrard

El InnovaFest 2026 es un movimiento impulsado por la Secretaría de Economía para fortalecer el ecosistema nacional de innovación mediante la conexión entre talento, inversión, academia, empresas y sector público. Busca identificar proyectos innovadores que ofrezcan soluciones estratégicas para el desarrollo del país, a través de exposiciones de prototipos, conferencias, espacios de vinculación con inversionistas y el Premio a la Innovación Mexicana.
“Con Innovafest vinculas a diferentes comunidades. Entonces, tienes la comunidad científica, tienes la comunidad que hace tecnología, que normalmente está vinculada con las empresas y los problemas, tienes la comunidad de inversionistas, que pueden ser fondos de inversión o pueden ser inversionistas en lo individual, y tienes las diferentes instancias públicas”, mencionó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Monterrey es la primera sede de cinco que tendrá el InnovaFest 2026; que permite a los innovadores competir en categorías como inteligencia artificial, energía, salud y manufactura avanzada. Las propuestas podrán participar en desafíos nacionales y regionales.
En Monterrey se priorizarán proyectos alineados con la vocación tecnológica e industrial del norte del país, como industria y manufactura avanzada, economía circular y agricultura de precisión.
Es por ello que estamos creando un ecosistema en donde tienes, hoy por hoy, más de 80 fondos de inversión, más de 3700 personas vinculadas a la investigación y centros de investigación en México, que normalmente no están escuchando lo que se necesita en otra comunidad.
“Todas y todos aquellos que tenemos la encomienda de generar valor, crecimiento económico y prosperidad en nuestro país”, apuntó el secretario.
En el lanzamiento de InnovaFest 2026 se anunció que se otorgarán más de 150 premios en total a lo largo de las cinco sedes, conformados por apoyos económicos y estímulos complementarios en especie. En cada edición se entregarán 16 premios en numerario y 12 premios complementarios en especie para proyectos sobresalientes.
“Innovafest va a ser la locomotora de todo el país, ya lo es, pero ahora lo va a ser en otra escala”. Recordó que Nacional Financiera pondrá cuatro mil millones de pesos para respaldar proyectos que están en fase temprana
En la edición de Morelos se otorgarán 3 premios en numerario y 12 premios en especie para la categoría de temática libre, dirigida exclusivamente a proyectos consolidados. El esquema de premiación para esta categoría será de 1 millón de pesos para el primer lugar, 500 mil pesos para el segundo lugar y 350 mil pesos para el tercer lugar.
Cabe resaltar que este año se espera rebasar las 20 mil personas que van a participar; incluyo personas, también instituciones de todo tipo.