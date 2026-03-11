“Crearemos un ecosistema de innovación que será la locomotora del país”: Marcelo Ebrard

-El Premio a la Innovación Mexicana vinculará a las comunidades científica, tecnológica y empresarial con la comunidad

El InnovaFest 2026 es un movimiento impulsado por la Secretaría de Economía para fortalecer el ecosistema nacional de innovación mediante la conexión entre talento, inversión, academia, empresas y sector público. Busca identificar proyectos innovadores que ofrezcan soluciones estratégicas para el desarrollo del país, a través de exposiciones de prototipos, conferencias, espacios de vinculación con inversionistas y el Premio a la Innovación Mexicana.



“Con Innovafest vinculas a diferentes comunidades. Entonces, tienes la comunidad científica, tienes la comunidad que hace tecnología, que normalmente está vinculada con las empresas y los problemas, tienes la comunidad de inversionistas, que pueden ser fondos de inversión o pueden ser inversionistas en lo individual, y tienes las diferentes instancias públicas”, mencionó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.



Monterrey es la primera sede de cinco que tendrá el InnovaFest 2026; que permite a los innovadores competir en categorías como inteligencia artificial, energía, salud y manufactura avanzada. Las propuestas podrán participar en desafíos nacionales y regionales.



En Monterrey se priorizarán proyectos alineados con la vocación tecnológica e industrial del norte del país, como industria y manufactura avanzada, economía circular y agricultura de precisión.



Es por ello que estamos creando un ecosistema en donde tienes, hoy por hoy, más de 80 fondos de inversión, más de 3700 personas vinculadas a la investigación y centros de investigación en México, que normalmente no están escuchando lo que se necesita en otra comunidad.



“Todas y todos aquellos que tenemos la encomienda de generar valor, crecimiento económico y prosperidad en nuestro país”, apuntó el secretario.



En el lanzamiento de InnovaFest 2026 se anunció que se otorgarán más de 150 premios en total a lo largo de las cinco sedes, conformados por apoyos económicos y estímulos complementarios en especie. En cada edición se entregarán 16 premios en numerario y 12 premios complementarios en especie para proyectos sobresalientes.



“Innovafest va a ser la locomotora de todo el país, ya lo es, pero ahora lo va a ser en otra escala”. Recordó que Nacional Financiera pondrá cuatro mil millones de pesos para respaldar proyectos que están en fase temprana



En la edición de Morelos se otorgarán 3 premios en numerario y 12 premios en especie para la categoría de temática libre, dirigida exclusivamente a proyectos consolidados. El esquema de premiación para esta categoría será de 1 millón de pesos para el primer lugar, 500 mil pesos para el segundo lugar y 350 mil pesos para el tercer lugar.



Cabe resaltar que este año se espera rebasar las 20 mil personas que van a participar; incluyo personas, también instituciones de todo tipo.