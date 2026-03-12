Mexicano José Antonio García competirá por el Oscar a Mejor Sonido

El especialista mexicano en sonido José Antonio García buscará ganar el Oscar a Mejor Sonido durante la edición número 98 de los Premios de la Academia. Con más de tres décadas de trayectoria en la industria cinematográfica, el profesional se ha consolidado como uno de los mexicanos más reconocidos en el área técnica dentro de Hollywood.

García, conocido en el medio como “El Tiburón”, está nominado por su trabajo en la película Una batalla tras otra. Esta será la tercera ocasión en la que compite por una estatuilla, luego de sus nominaciones anteriores por Argo y Roma, producciones que también destacaron por su trabajo sonoro.

Originario de México, José Antonio García Tiburcio emigró a Estados Unidos en 1980 en busca de mayores oportunidades dentro del cine. Sus primeros proyectos incluyeron participaciones en producciones como la serie Tales from the Crypt y las películas Critters 3 y Critters 4, trabajos que marcaron el inicio de su carrera internacional.

A lo largo de los años ha colaborado en importantes producciones cinematográficas, entre ellas La princesita, Y tu mamá también, Babel, The Avengers, Iron Man 3, Sully y Roma. Su trabajo ha sido reconocido tanto por la industria estadounidense como por el cine mexicano.

El especialista también ha adelantado que participará en próximos proyectos cinematográficos, entre ellos la precuela de Los Juegos del Hambre y la película Animals, dirigida por Ben Affleck y en la que también participan los actores mexicanos Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez.