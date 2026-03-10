Peso mexicano se mantiene a flote a pesar de conflicto en Oriente Medio

-La moneda nacional consiguió terminar la sesión con avances frente al dólar.

A pesar de un entorno que sigue marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el peso mexicano consiguió terminar la sesión con avances frente al dólar, al tiempo que los operadores asimilaron la lectura de inflación a nivel local.



El conflicto armado continúa disparando los precios del crudo que llegaron hasta los 120 dólares por barril.



Aún no se ven señales de que Estados Unidos e Israel bajen la intensidad de sus ataques a Irán. El presidente Donald Trump reconoció el aumento del costo del barril de petróleo, pero consideró que es un pequeño precio a pagar si consiguen doblegar a Irán.



El Banco de México (Banxico) indicó que el tipo de cambio se situó en los 17.6711 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.74 por ciento o 13.23 centavos, con respecto a su cierre anterior.



EBC Financial Group, anticipó que, para los próximos días, el peso mexicano seguirá operando bajo una lógica defensiva altamente sensible y volátil, con la zona de 18.00-18.05 consolidándose como una resistencia técnica importante.



Si el dato de inflación en Estados Unidos del miércoles confirma que el encarecimiento del crudo está presionando los precios al consumidor en el norte, es probable que veamos al par USD/MXN buscar nuevamente los 18.15 ante una nueva búsqueda hacia el refugio.



En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 18.26 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.



El índice dólar (dxy), que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente a una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados, reportó un retroceso de 0.14 por ciento, en los 98.85 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) que operó en las mil 201.67 unidades.