Monreal destaca papel de Sheinbaum para retomar diálogo con aliados políticos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, destacó el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum para recomponer la relación con aliados políticos tras recientes tensiones derivadas del debate sobre la reforma electoral.

El legislador señaló que el diálogo permitió retomar la comunicación entre las fuerzas políticas que integran la coalición, luego de diferencias surgidas durante la discusión legislativa.

Monreal afirmó que la apertura mostrada por la mandataria federal fue clave para volver a sentar a los aliados en la mesa de diálogo en Palacio Nacional.

Durante sus declaraciones, el diputado consideró que la disposición al diálogo reflejó un gesto de generosidad política que facilitó la recomposición de la relación entre las distintas fuerzas.

El legislador subrayó que mantener el diálogo entre los aliados será importante para fortalecer la coordinación política en los próximos procesos legislativos y electorales.