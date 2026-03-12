“TURCO” MOHAMED ADMITE MAL PARTIDO DE TOLUCA, PERO CONFÍA EN REMONTAR EN CASA

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, aseguró que su equipo quedó golpeado tras la derrota 3-2 ante San Diego FC en la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, aunque afirmó que el grupo sigue fuerte y con confianza para revertir la serie en el partido de vuelta.

En conferencia de prensa al finalizar el encuentro en el Snapdragon Stadium, el estratega reconoció la calidad del rival y señaló que la expulsión condicionó el funcionamiento de su equipo. Explicó que, tras esa jugada, Toluca no logró acomodarse en el campo y además inició el segundo tiempo con desconcentración.

Mohamed consideró que fue el peor partido de los Diablos en lo que va de la temporada, aunque subrayó que la serie sigue abierta. Recordó que con un triunfo por 1-0 o 2-1 en el estadio Nemesio Diez el conjunto escarlata podría avanzar a la siguiente ronda.

Sobre la lesión de Marcel Ruiz, el técnico explicó que el jugador será evaluado con mayor detalle, aunque hay señales positivas, ya que la rodilla se mantenía estable y sin inflamación tras el partido, por lo que espera que solo se trate de un susto.

El estratega también señaló que el equipo primero se enfocará en su compromiso ante Atlas en la liga, para después concentrarse en el duelo de vuelta ante San Diego FC, donde confía en que Toluca pueda hacerse fuerte como local.