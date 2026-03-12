EXTORSIÓN REGISTRA SU NIVEL MÁS BAJO EN OCHO AÑOS EN EDOMÉX

El Estado de México registró en el primer bimestre de 2026 la menor incidencia de extorsión en los últimos ocho años, de acuerdo con información presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante la Mesa de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Según el reporte, entre enero y febrero de este año se contabilizaron 231 casos, cifra inferior a los 306 reportados en el mismo periodo de 2019, lo que confirma una tendencia a la baja en este delito en la entidad.

La Fiscalía mexiquense destacó que durante 2025 el delito de extorsión disminuyó 37 por ciento en comparación con 2024, resultado de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como de operativos especiales como la Operación Liberación, realizada en julio pasado en 14 municipios.

Autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia nacional contra la extorsión y de los trabajos permanentes en la Mesa de Paz para reducir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en el Estado de México.

El Gobierno estatal también exhortó a la población a denunciar cualquier intento de extorsión o fraude a la línea nacional 089, además de evitar realizar depósitos o transferencias ante llamadas sospechosas.