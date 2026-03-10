En Edoméx, con estrategia de seguridad, cayó el homicidio doloso 30%: GEM

-En el segundo mes del año también disminuyeron los ilícitos de robo con violencia a casa habitación, a transportista y a transporte público.

La estrategia de seguridad impulsada en la Mesa de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez continúa dando resultados en el Estado de México. Entre enero y febrero de este año, los delitos de alto impacto registraron una tendencia a la baja; destaca la reducción del 30 por ciento en homicidio doloso y del 10 por ciento en el robo a transporte público, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).



“¡Trabajamos por un Edoméx seguro! Hoy, en la Mesa de Paz, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que en febrero contamos con la disminución en diversos delitos de alto impacto, destacando la disminución del 30% en homicidio doloso y del 10% en el robo en transporte público, en comparación con enero”, dijo la mandataria mexiquense en sus redes sociales.



Durante la Mesa de Paz número 43, autoridades estatales informaron que estos resultados derivan del seguimiento permanente a las estrategias de prevención, vigilancia y coordinación que se implementan en los 125 municipios de la entidad.



Además, otros delitos también reportaron descensos. El robo con violencia a casa habitación cayó 42%, mientras que el robo a transportista con violencia disminuyó 14 por ciento.



Los avances son resultado del trabajo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales, que mantienen operativos, patrullajes estratégicos y labores de inteligencia para prevenir delitos, reforzar la seguridad en las calles y proteger el patrimonio de las familias mexiquenses.



En la sesión participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.